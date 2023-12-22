Три человека пострадали в массовом ДТП под Липецком
Массовое ДТП произошло утром в пятницу, 22 декабря, на 36-км подъездной дороги от трассы М-4 «Дон» к Липецку. Столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль, сообщает пресс-служба управления МВД России по Липецкой области.
По данным полиции, авария произошла около 08:50. В результате столкновения три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Им потребовалась помощь медиков, пишет GOROD48.
Пострадавших доставили в Липецкую горбольницу №4, уточнили в региональном правительстве. Двух человек отпустили домой, третий получил травмы средней степени тяжести. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, но необходимо наблюдение врачей.
Сейчас движение по трассе А-133 временно ограничили и предоставили объезд через село Боринское, отмечает LipetskMedia.
Ранее «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.