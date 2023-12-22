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МВД наложило арест на имущество экс-депутата Гольдмана на 1,5 млрд рублей

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Фото: Законодательное собрание Красноярского края
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Полиция наложила арест на имущество экс-депутата законодательного собрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана на общую сумму 1,5 млрд рублей. Как сообщает 22 декабря МВД России, правоохранители провели дополнительные обыски в отношении сотрудников группы компаний и родственников предпринимателя, а также на участке его кооператива в Манском районе региона.

«В суды города Красноярска направлены материалы о наложении ареста на имущество, а именно спецтехнику, на сумму более 700 млн рублей. Общая сумма наложенного ареста составляет более 1,5 млрд рублей. <…> Продолжается работа по допросу потерпевших пайщиков», — отмечено в Telegram-канале.

Следователи намерены провести финансово-аналитическое исследование расчетных счетов всех предприятий, входящих в группу компаний, чтобы выявить факты нецелевого и противоправного расходования денежных средств, а также возможных других преступлений со стороны должностных лиц группы компаний.

Также полицейские направили запрос в Центробанк РФ о предоставлении акта проверки кооператива экс-депутата с целью дальнейшего использования при назначении судебно-бухгалтерских и судебно-финансовых экспертиз.

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До этого, 5 декабря, МВД наложило арест на имущество компании «Гольдман Групп», принадлежащей экс-депутату, стоимостью порядка 830 млн рублей. Кроме того, правоохранители арестовали и личное имущество Гольдмана, изъяв шесть объектов общей стоимостью 3,5 млн рублей. Отмечалось, что МВД также готовит арест на 136 транспортных средств и специальной техники общей стоимостью более 210 млн рублей.

О возбуждении уголовного дела в отношении Гольдмана стало известно 24 ноября. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Предварительная сумма ущерба — более 1 млрд рублей. Тогда же силовики провели обыски в офисах холдинга Goldman Group и в частном жилом доме Гольдмана.

К правоохранителям к тому моменту обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Гольдману. Предварительная сумма ущерба оценивается в более 1 млрд рублей.

Гольдман в настоящее время находится за границей. 30 октября он вылетел из Красноярска в Москву, затем покинул столицу, вылетев Минск, а после в Стамбул и на Мальдивы, откуда вернулся в Стамбул. Его семья покинула Россию раньше. Готовится постановление об объявлении бизнесмена в международный розыск. Ходатайство об аресте экс-депутата направлено в суд.

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