Рабочий разбился при падении с крыши ремонтируемого дома в Омске
В центре Омска упал с крыши пятиэтажки и разбился насмерть рабочий. Он сорвался при выполнении работ по обшивке вентиляционных шахт.
Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональную прокуратуру, рабочий при падении получил травмы и умер на месте. Следователи проводят доследственную проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В прокуратуре Советского округа взяли установление обстоятельств происшествия на контроль. В частности, организована проверка соблюдения требований трудового законодательства, правил охраны труда при ремонтных работах.
Ранее сообщалось, что в Тобольске рабочего придавило отводной буровой трубой. Инцидент произошел на строительной площадке в промышленной зоне. Погибшим оказался помощник бурильщика. Ему было 29 лет.