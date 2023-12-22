Коты-скалодромы появились в Детском парке Пскова

Скалодромы в виде кошек установили в Детском парке и на набережной реки Великой рядом с Георгиевской, 4, в Пскове, сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Кот-скалодром — это не просто скалодром, а настоящий герой из множества сказок. Он представляет собой большую фигуру кота, которая предназначена для скалолазания», — рассказал градоначальник, его цитату приводит Псковская лента новостей в пятницу, 22 декабря.

По словам мэра, скалодром имеет специальную форму, которая предотвращает падение юного спортсмена. При этом он призвал родителей внимательно следить за своими детьми и соблюдать требования безопасности.

Как отмечает Псковское агентство информации, в дальнейшем на набережной планируют установить еще и детскую площадку.

Ранее в декабре сообщалось, что в Псковской области на объекте культурного наследия федерального значения «Гремячая башня» XVI века провели первоочередные противоаварийные работы. Специалисты заполнили проемы башни кладкой из известнякового камня.