В Москве прощаются с Пухляшом из клипа Little Big
На Троекуровском кладбище в Москве 22 декабря проходит церемония прощания с артистом Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш из клипа группы Little Big.
Проститься с Пухляшом пришли знаменитости и блогеры. Среди них присутствуют исполнитель Niletto и рэпер ST.
Красилова похоронят 23 декабря на его родине — в Заринске Алтайского края.
О смерти артиста стало известно 18 декабря. По предварительным данным, у него были проблемы с сердцем на фоне лишнего веса.
Красилов прославился после съемок в клипе Little Big на песню Uno, где он исполнил зажигательный танец. После этого он стал одним из самых известных танцоров страны, покорив и западные СМИ. Также он занимался постановкой шоу и многими другими проектами.