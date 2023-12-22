Извлеченного из сугроба на Урале младенца перевели в реанимацию
Младенца, которого жительница поселка Сводобный на Урале родила и сразу же закопала в сугроб, отправили в реанимационное отделение детской больницы Нижнего Тагила.
В больнице поселка Свободный ИА «Ура.ру» сообщили об этом, сославшись на маршрутизацию ребенка.
Женщина тайно родила в бане у своего свекра и сразу же закопала ребенка в сугроб. Однако младенца удалось спасти, так как родственник узнал о случившемся, достал ребенка из сугроба и вызвал врачей.
Агентство пишет, что это второй подобный случай в Свердловской области. Ранее в Екатеринбурге женщина родила ребенка в съемной квартире, положила в пакет и выбросила из окна в снег. Малыша спас прохожий.
Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в городе Острогожске Воронежской области нашли на подвальной лестнице в жилом доме новорожденную девочку, возбуждено уголовное дело.