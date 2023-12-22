Два грузовика столкнулись на трассе «Крым» в Чехове
Два грузовика столкнулись на 74-км автодороги «Крым» в подмосковном Чехове, есть пострадавшие. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».
Большегрузы ехали в попутном направлении. При ДТП пострадал один из водителей — мужчину зажало в кабине разбитой фуры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На помощь прибыли сотрудники 311-й пожарно-спасательной части. Они вызволили 43-летнего пострадавшего из кабины грузовика, закрепили на жестких носилках и транспортировали в машину скорой помощи.
Мужчину увезли в Подольскую областную клиническую больницу в подозрениями на переломы костей таза и конечностей. Водителю второго грузовика оказали психологическую помощь на месте.
Ранее «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.