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Россияне рассказали, чем занимаются во время маникюра

Опрос: почти каждый десятый россиянин занимается работой во время маникюра
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Каждый десятый россиянин занимается рабочими делами во время маникюра или педикюра. Об этом говорят результаты исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники» и платформой «Авито Услуги».

Как выяснилось, 29% опрошенных ходят на профессиональный маникюр или педикюр регулярно. При этом они занимаются самими разными делами, пока мастер оказывает услугу.

Так, 28% респондентов сообщили, что смотрят фильмы или сериалы, такая же доля опрошенных листает ленту и видео в соцсетях и читает новости. Почти четверть (24%) ничем не занимается.

Еще 22% заявили, что слушают музыку и подкасты, 17% переписываются, отправляют голосовые и видеосообщения, а 9% работают — отвечают на сообщения коллег и участвуют в онлайн-встречах.

Респонденты также рассказали, как выбирают дизайн маникюра и о том, разговаривают ли они с мастером во время процедуры.

Так, практически половина, а именно 47% респондентов, выбирают дизайн маникюра, который советует мастер, еще 45% опрошенных отметили, что находят новые идеи в соцсетях и на страницах блогеров.

При этом больше половины (60%) россиян любят поговорить на маникюре и не против, чтобы мастер заводил с ними беседу. Для 30% желание разговаривать на процедурах зависит от настроения, и лишь 10% респондентов категорически против таких диалогов. Причем, как показал опрос, последних больше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, выяснилось, что спрос на бьюти-услуги вырос в России на 54% за последний год по сравнению с прошлым, в частности на маникюр и педикюр — на 48%.

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В конце ноября «Известия» рассказали о том, как сделать подходящий маникюр для встречи новогодних праздников. Отмечалось, что в наступающем году Зеленого Дракона по лунному календарю популярностью пользуются серебряные оттенки, а также полностью белые ногти. Не теряют актуальности и другие цвета: зеленый, сиреневый, голубой, различные вариации перламутра. Пользуются спросом «мраморные» и «дымчатые» дизайны ногтей в ярких цветах, а также блестки и фольга на нейтральной молочной основе.

Еще один тренд зимнего сезона — разноцветный маникюр. Он неизменно привлекает внимание и придает образу оригинальности. При этом неважно, насколько яркими будут ногти, главное, чтобы цвета сочетались между собой и гармонировали с нарядом.

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