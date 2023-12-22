Шаурму с марихуаной принесли в спецприемник в Саратове
Шаурму с необычной начинкой пытались передать задержанному в Саратове. В ней обнаружили наркосодержащее растение, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
Инцидент произошел во вторник, 19 декабря. В спецприемнике проверяли продуктовые посылки для задержанных. В одной из них правоохранители обнаружили сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана весом 0,61 г.
Наркотик пытался передать ранее судимый 35-летний житель Заводского района своему 33-летнему знакомому. В ходе личного досмотра у злоумышленника нашли свертки с мефедроном массой 0,4 г в левом носке и правом кроссовке и четыре упакованных шприца в сумке.
Возбуждены два уголовных дело о покушении на сбыт и хранении наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 228.1 и ч.1 ст. 228 УК РФ). Рецидивиста задержали, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Ранее в декабре сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли 100 кг кокаина в контейнерах с бананами на судне, которое прибыло из Бельгии. Брикеты были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки корабля.