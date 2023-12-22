Морозы до -33 градусов спрогнозировали в Приморье в последнюю неделю года
Переменчивую погоду спрогнозировали в Приморском крае в последнюю неделю 2023 года. Синоптики не ожидают серьезных ухудшений погодных условий.
25 декабря над территорией региона будет смещаться высотная ложбина. В центральных районах выпадет небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит -19…-25 градусов, на северо-востоке похолодает до -33 градусов. В дневные часы ожидается -1…-9 градусов, на севере центральных районов до -12 градусов.
26 декабря к региону подойдет малоактивный атмосферный фронт. Небольшой снег пройдет в большинстве районов, пишет ИА PrimaMedia. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -14 градусов.
Ранее синоптики предупредили жителей Тульской области о понижении температуры. После потепления в регионе ожидаются слабоотрицательные температуры, что в выходные приведет к образованию гололедицы.