Пожар на коммерческом объекте потушили в Тольятти
Пожар произошел на торговом объекте в Центральном районе Тольятти вечером в четверг, 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Самарской области.
Возгорание возникло на улице Новозаводская, 6. По данным «Яндекс.Карт», по этому адресу расположено коммерческое здание. Там загорелся кабель компрессора, отмечает Сова.
На место ЧП прибыли 55 человек и 17 спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в тот же день в 21:26, пишет НИА «Самара».
Ранее в декабре эксперт рассказал, как потушить пожар при коротком замыкании гирлянды. В случае возникновения возгорания ни в коем случае нельзя пытаться потушить его водой.