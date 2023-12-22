Жители Сахалина отдали мошенникам больше 2 млн рублей

Три жителя Сахалинской области пострадали в результате телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 2 млн рублей.

В Южно-Сахалинске в полицию обратился 42-летний мужчина. Ему поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она заявила, что кто-то якобы пытался оформить кредит на имя сахалинца. Затем с потерпевшим связалась «служба безопасности». Собеседник рекомендовал снять деньги со всех счетов и перечислить средства на «безопасный» счет. Ущерб составил 2,05 млн рублей, пишет ИА SakhalinMedia.

Аналогичным образом мошенники обманули 45-летнего жителя Южно-Сахалинска. Мужчина перевел на посторонний счет 280 тыс. рублей.

В Охе 54-летнему мужчине злоумышленники позвонили с помощью мессенджера. Они вели беседу от имени ФСБ. Собеседники убедили сахалинца, что на его имя оформлен кредит и теперь ему необходимо обезопасить счет. Сначала мужчина перевел мошенникам 402 тыс. рублей, а затем пытался перевести еще 200 тыс. рублей.

По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Биробиджане 43-летний мужчина лишился из-за мошенников 1,2 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшего, что произошла утечка его персональных данных и требуется перевести средства на посторонние счета.