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В Китае заявили, что Зеленский сам попросит Путина о переговорах

Sohu: Зеленский сам попросит Путина пойти на мирные переговоры
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Президент Украины Владимир Зеленский скоро сам обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать мирные переговоры. Об этом сообщает китайское издание Sohu 22 декабря.

США могут отказаться от поддержки Украины из-за затянувшегося конфликта с РФ и продолжающейся войны в Израиле, говорится в материале. Это подтверждает и заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что Запад все чаще задумывается о мирных переговорах с Россией.

«Россия «становится все богаче и богаче», в то время как Соединенные Штаты и западные страны оказались в ловушке бесконечной черной дыры помощи (Украине), что серьезно противоречит их интересам, так что отказ от Украины — лишь вопрос времени», — указано в статье.

В издании это сравнили с выстрелом Зеленскому «в спину» со стороны США.

«Западные страны становятся все более заинтересованными в решении украинского вопроса путем переговоров. Это, несомненно, похоже на выстрел в спину Зеленскому, и этот выстрел, скорее всего, исходил от ближайшего союзника — США», — отметили в издании.

В статье добавили, что Путин, узнав об этом, должен был громко рассмеяться и сделать вывод, что нужно просто ждать мольбы о мире от Зеленского.

«Боюсь, что Путин, узнав об этом, громко рассмеялся и заключил, что все, что нужно теперь делать России, — это просто сидеть и ждать, пока враг сам приползет молить о мире», — заключил автор статьи.

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Ранее, в этот же день в Китае заявили, что к концу декабря российские военные начнут готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине. В издании Soho обратили внимание на то, что Украина начала испытывать трудности с получением помощи от Запада. К концу 2023 года США собираются объявить о новом пакете помощи Украине, который, как предполагается, станет последним, после чего РФ начнет готовиться к последнему этапу СВО.

Ранее, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Он отметил, что контрнаступление ВСУ закончилось разочарованием, а силы Украины «окровавлены и истощены». Обозреватель отметил, что обвинения по поводу того, виноваты ли в этом провале «украинская робость или западная алчность, как и следовало ожидать, звучат в американской прессе». По его мнению, даже если в следующем году страна получит от США крупную финансовую помощь, ей всё равно придется готовить все имеющиеся ресурсы к «последнему большому рывку» украинской армии в 2024 году.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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