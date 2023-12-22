Песков указал на развал ЕС в случае принятия в его состав Украины

Принятие такого государства как Украина в Европейский союз (ЕС) подорвет объединение. Такое мнение высказал пресс-секретаь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 22 декабря, на брифинге.

«Принять такую страну как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем, в ЕС — это подорвет всю систему ЕС. И трезвые головы это понимают, что это будет груз, который ЕС не поднять, ЕС развалится», — сказал он.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который задался вопросом — планирует ли Евросоюз принимать Украину в свой состав вместе с новыми российскими регионами. Песков подчеркнул, что Донецка и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская область являются неотъемлемой частью Росси.

«Речь идет о российских регионах, неотъемлемой части РФ, со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — указал он.

Рассуждая о ведущейся в ЕС дискуссии по поводу принятия Киева в объединение, Песков заметил, что она просто камуфлирует понимание в Европе тех проблемы, которые последуют за вступлением Украины.

«Действительно там ведется дискуссия, но это такая дискуссия по отношению ко многим странам, мы неоднократно были и продолжаем оставаться свидетелями такой дискуссии. <...> Понимание серьезности этой проблемы европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссии, они в этом мастаки», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Орбан порекомендовал Брюсселю еще раз убедиться в готовности Евросоюза принять Украину в объединение, учитывая нынешнее положение страны. Венгерский премьер-министр отметил, что наличие у Украины серьезных проблем в разных сферах помешает дальнейшему развитию Евросоюза, если страна всё же станет новой страной – членом объединения.

Кроме того, 20 декабря Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется государствам-членам в €150–190 млрд. По его словам, в случае приема Киева в ЕС экономика Евросоюза будет раздавлена, потому что Украина будет претендовать на получение помощи в объеме, который сейчас получают страны Центральной Европы, включая Венгрию.

Ранее, 13 декабря, первый зампред комитета российской Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины в ЕС «затянет удавку на шее страны». Так он прокомментировал высказывание Орбана о том, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, приняв Украину в свой состав, и Будапешт собирается этому помешать.

В том же месяце политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в ЕС нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В декабре текущего года ЕС одобрил переговоры с Украиной по вступлению в союз.