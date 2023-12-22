Прокуратура потребовала обследовать 115-летний жилой дом в Благовещенске

Суд обязал межведомственную комиссию в Благовещенске выполнить обследование жилого дома, построенного в 1908 году. Срок эксплуатации здания истек больше 50 лет назад.

По данным прокуратуры, дом рассчитан на четыре квартиры, две из них являются муниципальными. В сентября 2020 года фундамент дома был сильно поврежден. В июне 2023 года во время сильного ливня здание оказалось затоплено, образовались провалы земли. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

В августе 2023 года специальная комиссия провела визуальное обследование дома, здание находится в ограниченно работоспособном состоянии. Выявлены многочисленные дефекты, которые могут стать причиной обрушения.

Администрация не обратилась в межведомственную комиссию по признанию муниципальных квартир пригодными или непригодными для проживания. В связи с этим мэру было внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратура обратилась с иском в суд о признании бездействия администрации незаконным. По решению суда межведомственная комиссия должна осмотреть здание.