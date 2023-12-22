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Песков заявил об отсутствии планов возрождать ФМС в России

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Несмотря на то, что ситуация с мигрантами в России обстоит очень остро, возрождать Федеральную миграционную службу (ФМС) в стране пока не планируется. Об этом 22 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет. Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня — это первое. Второе — вы знаете позицию [президента РФ Владимира] Путина по теме мигрантов, она весьма сбалансированная. И, разумеется, действует определенная система, но необходимо ее совершенствование», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Он также добавил, что по итогам проведенной прямой линии главой государства готовится перечень поручений в том числе и по данному вопросу.

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Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года», которые подводились в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что рынок труда в России испытывает потребность в рабочей силе, однако это не значит, что власти могут игнорировать интересы коренного населения страны.

По его словам, проблема с мигрантами — непростая,и в РФ их сейчас, по разным подсчетам, свыше 10 млн лиц. Российский лидер признал, что, наверное, нужен какой-то специальный орган, помимо МВД, которое занимается техническими и правовыми вопросами, чтобы смотреть на эту проблему в комплексе.

28 ноября агентство ТАСС сообщало, что МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них несколько запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги.

Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев тогда же прокомментировал «Известиям» данную инициативу, отметив, что законопроект отвечает насущной необходимости упорядочения миграционных процессов в стране и укрепления общественной безопасности.

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