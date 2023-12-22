Оттепель с дождем пришла в Ульяновскую область

Теплый фронт пришел в Ульяновскую область, он принес с собой осадки и потепление. В пятницу, 22 декабря, погода будет облачной, местами могут пройти небольшой дождь и мокрый снег.

Столбики термометров покажут +1...+4 градуса, утром возможен гололед. Ветер южный, 8–13 м/с, пишет ulpravda.ru.

Днем ранее сообщалось, что во время новогодних праздников управляющие организации в Ульяновске задействуют 329 спецмашин для содержания придомовых территорий. Дополнительную технику будут привлекать в случае обильных снегопадов.