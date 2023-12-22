Татарстан получит дополнительные 394 млн рублей на развитие дорог

Республика Татарстан получит дополнительные 393,591 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры в 2023 году за счет перераспределения средств под программу. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По нескольким программам субсидии получат 12 регионов на сумму более 2,5 млрд рублей. Так, 872 млн рублей направят Архангельской, Амурской и Калининградской областям на приведение дорог в нормативное состояние. В частности, также средства выделены Адыгее, Камчатке, Смоленской, Магаданской и Белгородской областям, Приморскому краю.

«Решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнеров из смежных отраслей, ускорит развитие регионов, улучшит связанность наших территорий и, самое главное, позволит людям ездить комфортно и безопасно», — сказал Мишустин, его цитату приводит ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что 21 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по последним участкам трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Запуск этих отрезков магистрали позволил сократить время в пути почти в два раза.