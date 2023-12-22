Жителей Тульской области предупредили о наступлении морозов
Синоптики предупредили жителей Тульской области о наступлении морозов после оттепели. Температура воздуха понизится в выходные.
Согласно прогнозам, в ночь на субботу, 23 декабря, ожидается +1 градус. Похолодание начнется после обеда. Температура станет слабоотрицательной, из-за чего на дорогах образуется гололедица. Об этом пишет ТСН24.
24 декабря температура понизится до -3…-6 градусов. При этом вероятен небольшой снегопад. Скорость ветра составит 3–6 м/с.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Крыму на 23 и 24 декабря. В регионе ожидается усиление ветра до 25 м/с.