Новогодний фейерверк в Барнауле решили отменить

Власти Барнаула (Алтайский край) приняли решение об отмене фейерверка на Новый год. Причину прокомментировали фразой «По аналогии с другими региональными центрами», сообщает пресс-служба мэрии в пятницу, 22 декабря.

Как отмечает altapress.ru, в ряде российских регионов отменили праздничный салют, чтобы направить сэкономленные средства на помощь участникам СВО и купить подарки для их детей.

Однако уже скоро в столице Алтайского края можно будет увидеть новогодние городки, которые откроют 29 декабря.