Флагманский инновационный кластер МГУ подключили к интернету

Инновационный кластер «Ломоносов», который является флагманским проектом новой технологической долины МГУ, обеспечили современной связью, заявили в компании «Мегафон».

Теперь резидентам московского научного кластера стал доступен интернет на скорости до 180 Мбит/c и появилась возможность использовать технологию голосовой связи VoLTE, которая позволяет абоненту одновременно разговаривать и пользоваться интернетом.

В компании рассказали, что специалисты обеспечили качественное indoor-покрытие на территории 10-этажного объекта, площадь которого составляет 65 тыс. кв м. Установленное оборудование поддерживает диапазон LTE-1800, что позволяет выходить в сеть на высоких скоростях.

Директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов отметил, что «для организации работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, которая предоставляет беспрерывный доступ к онлайн‑сервисам». «Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 Мбит/c позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений», — добавил Прахов.

Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь организованы пространства коворкингов. Комплекс включает в себя как лабораторные помещения, так и выставочные пространства с конференц-залами.