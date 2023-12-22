СК начал проверку после конфликта между владельцами собак в Москве

Следственный комитет РФ по Москве начал проверку по факту хулиганских действий после нападения уроженца Азербайджана на женщину из-за замечания по поводу выгула доберманов без намордников. Об этом 22 декабря сообщается на сайте ведомства.

«21 декабря 2023 года между женщиной и мужчиной произошел конфликт. Женщина сделала ему замечание за выгул собак без намордников. В результате мужчина совершил в отношении нее хулиганские действия. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне сообщалось, что в Москве на улице Амурской житель одного из домов жилого комплекса напал на женщину из-за сделанного ею замечания по поводу выгула собак без намордников. При этом известно, что месяц назад собаки этого мужчины уже нападали на шпица, которого жители выгуливали в этом районе.

Сотрудники полиции также начали проверку по факту данного инцидента.