Свыше 3 тыс. бездомных собак отловили в Амурской области с начала года
В Амурской области больше 3 тыс. бездомных собак отловили и перевезли в приюты. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное управление ветеринарии.
Для 493 собак удалось найти новый дом. Больше всего животных из приютов забирают жители Белогорска, Благовещенска и Шимановска. Так, в Белогорске из 253 отловленных собак к новым хозяевам отправились 205.
Всех животных после отлова вакцинируют, чипируют и стерилизуют. Если собаку из приюта не забрали, ее отправляют на место отлова.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году на содержание агрессивных собак направят около 12 млн рублей. В текущем году на содержание и отлов бездомных животных направили 75,4 млн рублей, из них на содержание — 17,8 млн рублей.