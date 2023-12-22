Назван самый дорогой объект недвижимости в Мурманской области

Самым дорогим объектом недвижимости в Мурманской области стал многоконтурный земельный участок в Кольском районе площадью 745 млн кв. м. По кадастровой стоимости он превышает расходную часть годового бюджета региона, сообщает Nord-News.

Участок находится в собственности государства, его цена составляет 147,25 млрд рублей, что больше планируемых доходов и расходов бюджета региона за 2024 год (127,7 млрд и 142,79 млрд руб. соответственно).

Прогнозируемый объем доходов бюджета Кольского района на 2024 год составляет 3,81 млрд руб., а расходов – 3,91 млрд руб. То есть кадастровая стоимость всего участка приблизительно в 38 раз дороже годового бюджета районе, в котором он находится.

Как отмечает ИА «Би-порт», земля может использоваться под строительство дач. Помимо этого часть участка площадью 2,5 млн кв. м и стоимостью более 199 млн рублей находится в аренде. Там располагается ветропарк Кольской ВЭС.