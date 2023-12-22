В Якутии 2024 год объявили Годом детства

Глава Якутии Айсен Николаев объявил 2024 год в республике Годом детства. Он призвал жителей региона объединиться в заботе о детях.

По словам Николаева, ни один ребенок не останется без внимания. В рамках указа главы республики об общественном здоровье специалисты сконцентрируются на заботе о здоровье детей. Основным направлением станет полный охват углубленной системной диспансеризацией несовершеннолетних, организация охраны здоровья в школах, витаминизация детей и снижение рисков инфекционных заболеваний. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

В рамках ежегодного послания Государственному собранию глава республики распорядился ввести единый стандарт обеспечения горячим питанием дошкольников и школьников с преимущественным использованием местных продуктов. При этом должен осуществляться жесткий контроль качества питания.

Николаев поручил правительству республики совместно с муниципалитетами организовать профессиональное обучение старшеклассников с предоставлением специализированного образовательного сертификата на 20 тыс. рублей. Кроме того, глава республики получил учредить сертификат на 50 тыс. рублей для компенсации учебы в средних профессиональных учебных заведениях для детей из многодетных семей, которые хотят получить востребованные производственные специальности. Кроме того, в Якутии с 1 июня 2024 года стартует проект по содействию занятости подростков «Моя первая зарплата» на основе механизма социального контракта.

«Мы обратим внимание на каждого ребенка, создадим атмосферу доброжелательности и заботы. Надо растить детей смелыми и инициативными», — цитирует Николаева ИА SakhaNews.

2023 год в Якутии был объявлен Годом труда. В регионе учредили премию «Человек труда» в размере 300 тыс. рублей для работников, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие.