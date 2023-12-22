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В США указали на почти полное исчезновение украинской нации

Полковник Макгрегор: украинская нация почти полностью исчезла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинская нация почти полностью исчезла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«[Президент РФ Владимир] Путин сделал всё возможное, чтобы избежать [конфликта] с США и НАТО, а мы сделали всё возможное, чтобы его спровоцировать. Теперь украинская нация фактически мертва, она в коме», — написал он 21 декабря в соцсети X (бывш. Twitter).

Он указал на то, что Украину «покинули более 14 млн мирных жителей, погибли более 500 тыс. человек».

«Достаточно!» — призвал Макгрегор.

ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе
Начальник российского Генштаба подвел итоги украинского контрнаступления

17 декабря он заявил, что непримиримость президента Украины Владимира Зеленского с необходимостью начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он также призвал украинского лидера незамедлительно начать переговоры.

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что Зеленский давно уже предал и продал Украину вместе с ее гражданами и территорией, поэтому он всегда будет против переговоров.

21 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что, по данным Минобороны РФ, потери ВСУ на всех направлениях составили около 160 тыс. человек только за время контрнаступления, которое, по его словам, закончилось полным провалом.

В том же месяце Владимир Путин также отметил, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». По словам президента РФ, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени. Кроме того, на Украину направляются военные советники, ей передаются современные системы вооружения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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