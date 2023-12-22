Новый светофор установили у Лагерного сада в Томске

Новый светофор заработал в начале проспекта Ленина, в районе «Гостиного двора» и 10-го корпуса ТПУ, в Томске. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается в Telegram-канале мэрии областной столицы.

Причиной его установки стала возросшая интенсивность движения на том участке. Такое решение было принято совместно с Госавтоинспекцией, чтобы люди могли безопасно переходить дорогу.

Благодаря потеплению светофор появился в короткие сроки. От его установки до включения прошло буквально два–три дня, отмечает РИА «Томск».

Ранее в декабре сообщалось, что в Томске самый большой каток в городе оборудуют на Белом озере. Его планируется открыть к 25 декабря.