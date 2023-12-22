В МИЦ «Известия» расскажут о правильном питании в новогодние праздники
25 декабря в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Здоровое питание в праздники: каким должен быть новогодний стол?».
Как сделать традиционные блюда новогоднего стола более полезными? Каким должно быть праздничное меню для детей? Как изменились пищевые привычки россиян? Как прийти в форму после праздников?
Участники:
- Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН;
- Татьяна Строкова, заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.