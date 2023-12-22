В Москве двум молодым людям предъявили обвинение за диверсию на железной дороге

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей 2005 и 2006 годов рождения за поджог на железной дороге релейного шкафа. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ», — указано в сообщении.

По данным следствия, 13 декабря они подожгли в Ступинском районе Московской области инфраструктурный объект на 320-м км перегона железнодорожных станций Михнево – Усады Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). При этом молодые люди следовали указаниям, которые получали в переписке в мессенджере.

После этого их задержали сотрудники линейного управления МВД России на станции «Москва-Павелецкая» совместно с УФСБ России по Москве и области. Материалы дела были переданы в СК, следователи организовали мероприятия по установлению обстоятельств инцидента.

Отмечается, что молодым людям предъявлено обвинение. Они признали вину и раскаялись.

Ранее, в 28 ноября, в Москве задержали двух несовершеннолетних и молодого человека 2007 года рождения за поджог релейного шкафа на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления МЖД, а также и головного вагона электропоезда.

Кроме того, они разрисовывали баллончиками и поджигали автомобили. Сообщалось, что лидером группировки является 18-летний Ярослав К., в соцсетях которого публиковались многочисленные посты нацистской тематики. Он собрал банду из несовершеннолетних подростков с аналогичными взглядами.