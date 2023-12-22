S7 Airlines урегулировала с лизингодателями спор по 45 самолетам

Авиакомпания S7 Airlines завершила урегулирование вопроса с зарубежными лизингодателями по почти 50% своего флота, сообщила 22 декабря компания в Telegram-канале.



«Мы завершили сделку по урегулированию взаимоотношений по 45 среднемагистральным самолетам и четырем авиационным двигателям с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО «СК «НСК», — сказано в сообщении.

В результате такие лизингодатели, как Aercap, ALC, SMBC Aviation Capital, прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды воздушных судов.



В S7 подчеркнули, что продолжаются переговоры с другими зарубежными лизингодателями авиакомпании.

Ранее в этот день авиакомпания «Уральские авиалинии» также сообщила о завершении страхового урегулирования по 19 самолетам Airbus с Aercap. Как отмечается, лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам.

Кроме того, 5 сентября, авиакомпания «Аэрофлот» завершила урегулирование с Aercap по 18 самолетам и пяти авиадвигателям — они перешили в собственность российской страховой компании «НСК». В 2022 году «Аэрофлот» объявлял о выкупе у иностранных лизингодателей восьми самолетов Airbus A330 и 10 дальнемагистральных Boeing 777.

Вместе с тем 11 сентября Минэкономразвития собрало заявки на сумму примерно в 100 млрд рублей от российских авиакомпаний на выкуп импортных самолетов. В эксклюзивном интервью для «Известий» первый заместитель главы ведомства Илья Торосов отметил, что запрос на выкуп также поступил от S7 Airlines, «Уральских авиалиний» и iFly. Лимит средств Фонда национального благосостояния на эти цели составляет 300 млрд рублей.