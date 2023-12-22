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В Петербурге установили организаторов убийства в 1996 году предпринимателя Рогова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Санкт-Петербурге следователи установили организаторов убийства в 1996 году спонсора фестиваля юмора и сатиры «Золотой Остап» Сергея Рогова. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил источник «Известий».

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность руководителя обособленного структурного подразделения банды Дмитрия С. Он поручил сообщнику Олегу Т. организовать убийство Рогова», — рассказал источник.

Убийство произошло 19 ноября 1996 года на улице Магазейная города Пушкина. Исполнитель преступления приехал к месту жительства Рогова, вошел в подъезд и произвел два выстрела.

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Ранее, 20 декабря, суд в Москве приговорил к 14,5 года колонии общего режима 51-летнего Коте Дарсалию, который в 1995 году зарубил топором трех спящих человек. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Отмечалось, что после совершения преступления Дарсалия более 27 лет проживал на территории другого государства. Его причастность к совершению преступления установлена по результатам оперативно-следственных мероприятий и экспертиз. Вину он не признал.

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