Посол РФ указал на стремление Москвы считать Армению союзником

В Москве исходят из того, что Россия и Армения остаются партнерами и стратегическими союзниками с общими интересами. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью ТАСС.

«Мы считаем, что Российская Федерация и Республика Армения продолжают оставаться партнерами и стратегическими союзниками, которых объединяют общие интересы, совместная история и близкие взгляды на международные проблемы, и что этот союз соответствует ключевым интересам обоих участников», — сказал дипломат.

По словам Копыркина, посольство ведет свою работу и выстраивает контакты, исходя именно из такой оценки.

Он отметил, что наличие определенных разногласий в двусторонней и многосторонней повестке отрицать нельзя. В то же время, обе стороны готовы откровенно и конструктивно обсуждать спорные темы, как подобает союзникам, подчеркнул посол.

Кроме того, в данный момент в диппредставительстве не наблюдают каких-либо существенных изменений рабочего процесса. Копыркин добавил, что работа над задачами всеобъемлющего сотрудничества двух государств продолжается. Он выразил уверенность, что их реализация принесет пользу российскому и армянскому народам.

Ранее, 19 декабря, Армения отказалась присоединиться к решению Совета Европейского союза (ЕС) 4 декабря о продлении санкций против России.

До этого, 15 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что союзнические связи России и Армении проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада «вбить клин» в отношения двух государств. При этом он назвал россиян и армян братскими народами.

24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает Россию дружественным государством и намерен сделать всё возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения. При этом двумя днями ранее стало известно, что Армения не примет участия в заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре.