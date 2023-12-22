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Появились кадры нападения владелицы доберманов на женщину в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Кадры нападения владелицы доберманов на соседку из-за сделанного ею замечания на улице Амурской в Москве появились в распоряжении «Известий» в пятницу, 22 декабря.

На записи видно, как женщина идет по тротуару, который в этот же момент пересекают владельцы доберманов. Она делает паре замечание о выгуле собак во дворе без ошейников и намордников. В ответ на это владелица доберманов догоняет женщину и начинает бросать в нее комья снега.

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Накануне сообщалось, что житель одного из домов жилого комплекса напал на свою соседку из-за сделанного замечания. При этом известно, что месяц назад собаки этого мужчины уже нападали на шпица, которого жители выгуливали в этом районе.

В тот же день сотрудники полиции начали проверку по факту данного инцидента.

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