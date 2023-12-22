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У 16 детей из поезда Тюмень - Адлер диагностировали грипп A

Минздрав: грипп А обнаружен у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер, у 70 нашли ОРВИ
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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У 16 из 86 госпитализированных детей, снятых с поезда в Адлер, диагностировали грипп A, у 70 — ОРВИ, об этом 22 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава России.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. Состояние 7 детей оценивается как средней степени тяжести, 79 – легкой степени тяжести. 38 детей и 11 взрослых сопровождающих – здоровы, размещены в провизорном отделении», — указано в сообщении.

Детям проводится необходимая терапия, отметили в пресс-службе. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Опасный состав: с поезда Тюмень – Адлер сняли группу детей с ОРВИ
Сообщается о гибели девочки, с остальными подростками работают медики

21 декабря в Минздраве сообщили, что детей в тяжелом состоянии среди ехавших в этом поезде нет. Уточнялось, что из 125 снятых с поезда детей 86 госпитализированы с симптомами ОРВИ. Также сообщалось, что семь человек находятся в состоянии средней тяжести, у них повышена температура. Остальные дети, по заявлению ведомства, находятся в удовлетворительном состоянии.

В этот же день стало известно, что группу из 125 детей, путешествующих поездом Тюмень — Адлер, сняли с состава из-за признаков недомогания и температуры у нескольких из них. Детей отправили в саратовскую больницу. Одна девочка скончалась. Для установления точной причины гибели ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. По этому факту Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.

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