Видео. По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год

Видео. По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год

2023-12-22T09:42:30+03:00

2023-12-22T09:42:30+03:00

2023-12-22T09:42:30+03:00

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