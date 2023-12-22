Полиция Чехии: при стрельбе в университете в центре Праги погибли 15 человек
Число погибших в результате стрельбы в Праге увеличилось до 15 человек, еще десятки ранены, сообщила 21 декабря полиция Чехии.
«На данный момент мы можем подтвердить: более 15 погибших и десятки раненых. Сейчас у нас нет информации о том, что преступник связан с какой-либо террористической организацией», — говорится в сообщении на ее странице в X (бывш. Twitter).
Незадолго до этого сообщалось о 14 погибших при стрельбе в Праге, сам стрелявший погиб. По версии правоохранителей, он совершил самоубийство.
Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг. Он стал самым кровопролитным в истории Чехии.
По сообщениям местной полиции, массовая стрельба произошла недалеко от здания философского факультета Карлова университета возле площади Яна Палаха, ее открыл один из студентов.
В Сети опубликованы видео с места. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.