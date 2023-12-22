В сенате США предрекли гибель американцев из-за обострения в Красном море

Ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море в конце концов приведет к гибели американцев. Такое мнение высказал сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон в эфире Fox News в пятницу, 22 декабря.

В беседе с Коттоном на эту тему ведущий отметил, что военные США могут за короткий срок вынудить хуситов прекратить атаковать суда в Красном море, с чем сенатор согласился, отметив, что «американская огневая мощь может поспособствовать решению вопроса».

Однако, добавил он, решение об участии американских военных в операции в Красном море властям США нужно было принимать, как только пришли сообщения о первом пуске ракет хуситами по кораблям в Красном море.

Теперь же, по мнению сенатора, поскольку США не предприняли подобных действий, данные инциденты происходят всё чаще и в конечном итоге приведут к гибели американских военных.

«Рано или поздно погибнут американцы, и это (атаки хуситов на суда. — Ред.) нанесет существенный ущерб экономике США», — сказал он.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов Америки и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

В тот же член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.