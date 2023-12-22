Планы Великобритании создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море серьезно не повлияют на обстановку в этом регионе, поскольку Лондон просто не сможет отправить туда свои корабли из-за позиции Анкары. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в пятницу, 22 декабря.

Он обратил внимание на то, что даже британские корабли не смогут попасть в Черное море из-за действия Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в черноморских проливах.

«Пройти в Черное море они не смогут, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании соответствующих положений Конвенции Монтрё. Поэтому они тут, скорее всего, и останутся», — сказал посол ТАСС.

Келин напомнил, что ранее британские власти уже пытались создать танковую и самолетную коалиции, но эти попытки не увенчались успехом.

18 декабря британское издание The Daily Telegraph сообщило, что Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом для противостояния с Россией.

На следующий день военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что планы Лондона делиться с Киевом военно-морским опытом являются глупостью, потому что у Украины нет флота.

20 декабря обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS написал, что возможная отправка Британией военных кораблей в Черное море для усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет крупной ошибкой. Он указал на то, что в таком случае российские военные предпримут все возможные усилия для ликвидации британского вооружения, чтобы предотвратить атаки со стороны украинских подразделений в Черном море.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.