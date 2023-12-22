Врач рассказала о пользе быстрых углеводов в составе сложных блюд

Чтобы употребление в пищу быстрых углеводов было не так опасно для здоровья, можно «замедлить» углеводный обмен — для этого нужно употреблять сложные по составу продукты, рассказала в интервью радио Sputnik эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева 22 декабря.

По словам специалиста, углеводы обеспечивают энергией весь организм человека, это необходимые пищевые вещества. В зависимости от химического состава углеводы бывают медленными (крупы, макароны, цельнозерновой хлеб) и быстрыми (сахар, мед, фруктовые соки, сдоба, сладкие фрукты, манная каша). Первые усваиваются постепенно, а вторые расщепляются с большой скоростью и вызывают резкий скачок уровня инсулина в крови, отметила Дзантиева. Злоупотребление быстрыми углеводами опаснее, чем медленными, предупредила она.

Врач рассказала, что если злоупотреблять быстрыми углеводами, то могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

«Быстрое расщепление углеводов может приводить к гиперинсулинемии. Вскоре после этого опять появляется чувство голода, организм начинает ощущать потребность в углеводах, в еде, особенно в сладкой еде. Если злоупотреблять быстрыми углеводами, то со временем у людей, предрасположенных к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность, возрастают риски развития сахарного диабета, могут возникнуть проблемы с сосудами, с печенью и так далее», — сообщила Дзантиева.

Диетолог посоветовала употреблять сложные по составу продукты, чтобы замедлить «углеводный обмен» и снизить риски появления проблем со здоровьем.

«Должна быть комбинация углеводов, белка и клетчатки. Например, цельный фрукт содержит не только фруктозу, то есть углевод, но и клетчатку. А фруктовый сок — это вытяжка сахара из фрукта, без клетчатки, поэтому фруктоза из сока будет всасываться быстрее, чем из цельного фрукта. То же самое можно сказать о протеиновых батончиках, в которые помимо углеводов добавляют белки: они будут медленнее расщепляться, чем простая шоколадка», — сказала Дзантиева.

Врач отметила, что каша — тоже углевод, и в избыточном количестве она может привести к всплеску инсулина, а если кашу съесть с белком — с яйцом, творогом, мясом, рыбой — то процесс выработки инсулина замедлится.

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