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Врач рассказала о пользе быстрых углеводов в составе сложных блюд

Врач Дзантиева: быстрые углеводы менее вредны в составе сложных продуктов и блюд
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Bernd Jürgens
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Чтобы употребление в пищу быстрых углеводов было не так опасно для здоровья, можно «замедлить» углеводный обмен — для этого нужно употреблять сложные по составу продукты, рассказала в интервью радио Sputnik эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева 22 декабря.

По словам специалиста, углеводы обеспечивают энергией весь организм человека, это необходимые пищевые вещества. В зависимости от химического состава углеводы бывают медленными (крупы, макароны, цельнозерновой хлеб) и быстрыми (сахар, мед, фруктовые соки, сдоба, сладкие фрукты, манная каша). Первые усваиваются постепенно, а вторые расщепляются с большой скоростью и вызывают резкий скачок уровня инсулина в крови, отметила Дзантиева. Злоупотребление быстрыми углеводами опаснее, чем медленными, предупредила она.

Врач рассказала, что если злоупотреблять быстрыми углеводами, то могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

«Быстрое расщепление углеводов может приводить к гиперинсулинемии. Вскоре после этого опять появляется чувство голода, организм начинает ощущать потребность в углеводах, в еде, особенно в сладкой еде. Если злоупотреблять быстрыми углеводами, то со временем у людей, предрасположенных к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность, возрастают риски развития сахарного диабета, могут возникнуть проблемы с сосудами, с печенью и так далее», — сообщила Дзантиева.

Диетолог посоветовала употреблять сложные по составу продукты, чтобы замедлить «углеводный обмен» и снизить риски появления проблем со здоровьем.

«Должна быть комбинация углеводов, белка и клетчатки. Например, цельный фрукт содержит не только фруктозу, то есть углевод, но и клетчатку. А фруктовый сок — это вытяжка сахара из фрукта, без клетчатки, поэтому фруктоза из сока будет всасываться быстрее, чем из цельного фрукта. То же самое можно сказать о протеиновых батончиках, в которые помимо углеводов добавляют белки: они будут медленнее расщепляться, чем простая шоколадка», — сказала Дзантиева.

Врач отметила, что каша — тоже углевод, и в избыточном количестве она может привести к всплеску инсулина, а если кашу съесть с белком — с яйцом, творогом, мясом, рыбой — то процесс выработки инсулина замедлится.

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18 декабря хирург. Марк Гадзиян рассказал, что наиболее вредными продуктами, употребление которых стоит ограничить, являются сахар и соль. Врач объяснил, что избыток соли в организме может спровоцировать образование тромбов в сосудах, а также снижение уровня тестостерона и повышение артериального давления. В этой связи серьезные проблемы со здоровьем может вызвать рацион, включающий в основе богатые солью продукты, например консервы. Сахар, по словам врача, отрицательно влияет на подавление выработки инсулина и приводит к отложению жира в органах брюшной полости.

Ранее, в ноябре, диетолог Ольга Редина рассказала, что людям с аллергией на пшеницу, непереносимостью глютена, а также при сахарном диабете лучше отказаться от хлеба. Редина подчеркнула, что ржаной хлеб также не стоит есть при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря. Но также, по словам эксперта, для людей, у которых нет таких болезней, хлеб может быть полезен. Он содержит углеводы, клетчатку, витамины и минералы, а эти вещества являются основным источником энергии для нашего организма. Кроме того, хлеб является источником витаминов группы B. Эти питательные вещества необходимы для нормальной работы нервной системы и головного мозга, а также для функционирования кровеносной системы организма.

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