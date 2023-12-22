Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 22 декабря сообщил, что получаемые в его адрес угрозы являются не чем иным, как «издержками производства».

«Всё равно когда-то умирать придется. Вопрос только — когда и за что. Чтобы было «когда», надо самому предпринимать меры необходимой безопасности, мы это делаем <...> Впереди еще много дел», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Балицкий назвал почетным нахождение в одном антироссийском санкционном списке западных стран с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Пусть они [страны Запада. — Ред.] хоть зубы свои до основания сотрут, как говорил Владимир Высоцкий, от своей ненависти», — указал он.

Ранее, 20 декабря, Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года. По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». Он отметил, что, скорее всего, фронт рухнет. Балицкий также отметил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось националистических батальонов, которые ранее «показывали хорошую динамику боя».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.