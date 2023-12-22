В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ

Европейские производители не желают отказываться от импорта некоторых видов российской стальной продукции, без которой их бизнес-модель потеряет смысл, что нашло отражение в новом 12-м пакете санкций Евросоюза (ЕС). Об этом 21 декабря написал обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Майкл Сауга.

По информации автора статьи, представители европейской сталелитейной промышленности выразили критику в ответ на принятое ЕС решение о продлении льготного периода для ввоза на территорию ЕС российских стальных полуфабрикатов, называемых по-другому «слябами».

«Невыносимо, что под влиянием нескольких государств — членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда», — привело издание слова генерального директора Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Акселя Эггерта.

Отмечается, что первоначально конец льготного периода для импорта указанной продукции был назначен на осень 2024 года, но несколько европейских производителей, использующих продукцию России на своих предприятиях, «оказали давление» на свои правительства. В свою очередь, дипломаты ЕС указали, что в ходе консультаций по новому санкционному пакету представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, однако Германия выражала свое несогласие.

При этом, по информации компании Eurofer, доля российских «слябов» в европейском импорте в течение последних месяцев увеличилась примерно до 56%, что превысило отметку досанкционного периода. Прогнозируется, что российские производители только до 2026 года будут зарабатывать на этом экспорте до €2 млрд ежегодно.

«Понятно, почему отдельные переработчики хотят сохранить эту золотую жилу. Потому что в противном случае их бизнес-модель потеряет смысл, поскольку она основана на самом дешевом импорте», — возмутился Эггерт.

В публикации также привели мнение премьера бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо, который заявил, что санкции Европейского союза «не должны наносить ущерб государствам-членам больше, чем России». В одной лишь Бельгии в случае введения ограничений под угрозой могут находиться 4 тыс. рабочих мест, следовательно, «нужен переходный период, чтобы предотвратить социальную катастрофу», добавил он.

В принятом 18 декабря 12-м пакете санкций льготный период для ввоза в регион некоторых видов стальных полуфабрикатов из РФ продлили до октября 2028 года.

21 декабря эксперты сообщили, что санкции не оказали на Россию разрушительного действия из-за эффекта, названного «ловушкой большой страны». Кроме того, они добавили, что попытки ограничить ключевого экспортера приводят к дестабилизации рынка.

Помимо этого, Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций в отношении России освободил от соблюдения потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2». Отмечается, что данная мера будет действовать до 28 июня 2024 года. В документе подчеркнули, что проект «Сахалин-2», расположенный в России, важен для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ. При этом грандиозных убытков для России эксперт не прогнозирует.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.