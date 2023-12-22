ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились 12 долговременных огневых точек и потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении. Об этом 22 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки войск Александр Гордеев.
Он отметил, что российские военные при помощи ударов бомбардировочной авиации и артиллерии тяжелых огнеметных систем (ТОС) ликвидировали опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь».
«Противник за сутки потерял 12 долговременных огневых точек и до 65 боевиков убитыми и ранеными», — сказал Гордеев.
Накануне, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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