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ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились 12 долговременных огневых точек и потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении. Об этом 22 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки войск Александр Гордеев.

Он отметил, что российские военные при помощи ударов бомбардировочной авиации и артиллерии тяжелых огнеметных систем (ТОС) ликвидировали опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь».

«Противник за сутки потерял 12 долговременных огневых точек и до 65 боевиков убитыми и ранеными», — сказал Гордеев.

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Накануне, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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