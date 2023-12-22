Семья Героя РФ майора Романа Филипова посетила место его героической гибели

Семья Героя РФ майора Романа Филипова впервые посетила место его гибели в сирийской провинции Идлиб и почтила память военного минутой молчания после возложения цветов к мемориалу, установленному на месте последнего сражения Филипова с террористами. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Члены семьи майора Филипова установили памятную табличку, которая была изготовлена на малой родине российского летчика — в городе Воронеже, и посадили оливковое дерево.

В завершении ритуала помощник командующего российской группировкой войск по работе с верующими военнослужащими протоиерей Дмитрий Шкапенко провел заупокойное богослужение.

Участниками торжественной церемонии также стали офицеры командования и личный состав российской группировки войск в Сирии, командиры и военнослужащие подразделений Сирийской арабской армии.

После церемонии семья Героя России посетила города Мхарда и Скальбия в провинции Хама, где встретилась с местными военнослужащими, которые рассказали, что с благодарностью чтят геройский поступок офицера Вооруженных сил (ВС) РФ.

3 февраля 2018 года в воздушном пространстве Сирии террористы совершили обстрел из зенитно-ракетного комплекса и поразили штурмовик Су-25СМ, которым управлял Филипов. Пилот катапультировался и приземлился в 1 км от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб.

Самолет ВС РФ разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой. Члены террористической организации, убедившись в гибели российского военнослужащего, похитили его пистолет, защитный шлем и кислородную маску.

5 февраля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина майору Филипову посмертно было присвоено звание Героя России. Тело погибшего в Сирии пилота было возвращено российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами. Летчика с военными почестями похоронили в Воронеже.

В поселке Черниговка Приморского края 2 февраля 2019 года был установлен мемориальный бюст майору Филипову.

3 декабря 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал трех членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) по делу о гибели летчика.

На авиабазе Хмеймим в Сирии в начале февраля 2021 года открыли памятник Роману Филипову. Бюст летчика создал скульптор Михаил Сердюков. При создании памятника военнослужащие советовались с родственниками погибшего.