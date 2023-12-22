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В США указали на положительный эффект решения суда Колорадо по Трампу

Politico: решение суда в Колорадо сблизило штаб Трампа и местных республиканцев
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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
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Решение Верховного суда штата Колорадо о запрете участия бывшего президента США Дональда Трампа в местных праймериз лишь сыграет на руку его предвыборной кампании. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщила газета Politico.

«Республиканские конкуренты и критики Трампа выступили в его защиту после решения суда в Колорадо», — указывается в материале.

Кроме того, газета отметила, что решение суда Колорадо теперь еще больше усилит риторику Трампа в рамках его предвыборной кампании по поводу того, что нынешний президент США Джо Байден нарушает принципы американской демократии.

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Ранее, 19 декабря, Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. В документе отмечалось, что доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Позднее спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон заявил, что решение Верховного суда Колорадо о запрете участия Трампа в местных праймериз является политически предвзятым и его, возможно, отменят.

18 ноября суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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