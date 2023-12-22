Российская орбитальная станция может сменить три поколения модулей за 50 лет

Российская орбитальная космическая станция (РОС), которая, как ожидается, проработает на околоземной орбите 50 лет, за это время может сменить три поколения модулей. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Закладываемые при создании РОС принципы, и в первую очередь принцип открытой модульной архитектуры, позволяют не ограничивать срок существования станции благодаря возможности замены отработавших свой ресурс модулей на новые», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

Отмечается, что модули будут заменяться по истечении срока их службы, который составит не менее 14 лет, при выявлении морального устаревания модуля, а также при необходимости совершенствовать техоснащение или из-за какой-либо нештатной ситуации, которая повлечет за собой невозможность функционирования модуля в составе станции.

Исходя из всего вышеперечисленного, за 50 лет модули на РОС могут смениться три раза.

Ранее, 7 ноября, генеральный конструктор, заместитель генерального директора РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что проект перспективной РОС подразумевает ее работу на орбите до 50 лет для отработки длительных межпланетных полетов.

В этот же день специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников в разговоре с «Известиями» сказал, что РОС проектируется как модульная станция, то есть любую ее часть при необходимости можно заменить. Поэтому, объяснил он, возможность эксплуатации станции в течение полувека вполне реальна.

27 октября гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о завершении существования Международной космической станции (МКС). По его словам, станция превысила все допустимые сроки существования, а у 80% российского оборудования на ее борту уже прошли гарантийные сроки.

До этого, 26 октября, президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Тогда он отметил, что эту работу следует выполнять ритмично, чтобы по мере исчерпания ресурса МКС ее заменила целая станция.

В тот же день глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что по итогам совещания с президентом РФ дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).