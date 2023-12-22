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Российская орбитальная станция может сменить три поколения модулей за 50 лет

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Российская орбитальная космическая станция (РОС), которая, как ожидается, проработает на околоземной орбите 50 лет, за это время может сменить три поколения модулей. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Закладываемые при создании РОС принципы, и в первую очередь принцип открытой модульной архитектуры, позволяют не ограничивать срок существования станции благодаря возможности замены отработавших свой ресурс модулей на новые», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

Отмечается, что модули будут заменяться по истечении срока их службы, который составит не менее 14 лет, при выявлении морального устаревания модуля, а также при необходимости совершенствовать техоснащение или из-за какой-либо нештатной ситуации, которая повлечет за собой невозможность функционирования модуля в составе станции.

Исходя из всего вышеперечисленного, за 50 лет модули на РОС могут смениться три раза.

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Ранее, 7 ноября, генеральный конструктор, заместитель генерального директора РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что проект перспективной РОС подразумевает ее работу на орбите до 50 лет для отработки длительных межпланетных полетов.

В этот же день специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников в разговоре с «Известиями» сказал, что РОС проектируется как модульная станция, то есть любую ее часть при необходимости можно заменить. Поэтому, объяснил он, возможность эксплуатации станции в течение полувека вполне реальна.

27 октября гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о завершении существования Международной космической станции (МКС). По его словам, станция превысила все допустимые сроки существования, а у 80% российского оборудования на ее борту уже прошли гарантийные сроки.

До этого, 26 октября, президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Тогда он отметил, что эту работу следует выполнять ритмично, чтобы по мере исчерпания ресурса МКС ее заменила целая станция.

В тот же день глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что по итогам совещания с президентом РФ дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).

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