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Расчет РСЗО «Град» группировки «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ
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Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ под Новомихайловкой
Мир
В ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий
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Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
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В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
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Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одессе
Мир
На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
Авто
В России спрос на китайские авто и каско для них вырос в несколько раз
Армия
Расчеты гаубиц «Мста-Б» и штурмовые группы ВДВ уничтожили до взвода пехоты ВСУ
Общество
Синоптики пообещали москвичам снегопад в Новый год
Мир
Бывший адвокат Трампа заявил о банкротстве ввиду многомиллионных долгов
Мир
Путин и Мадуро обсудили всестороннее развитие отношений России и Венесуэлы
Мир
Финляндия опубликовала план восстановления Украины на сумму €50 млн
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Смоленской области
Общество
Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу

Экс-депутат Европарламента Хавьер Коусо Пермуй про санкции

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