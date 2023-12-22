Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
Мир
В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
Мир
Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одессе
Мир
На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
Мир
В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области
Общество
Синоптики пообещали москвичам снегопад в Новый год
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели ребенка и двух взрослых после удара ЦАХАЛ по Газе
Мир
Суд оставил Коломойского под стражей и уменьшил ему залог
Мир
Бывший адвокат Трампа заявил о банкротстве ввиду многомиллионных долгов
Наука и техника
Корабль Cargo Dragon с образцами научных исследований отстыковался от МКС
Мир
Посол России в Казахстане заявил о росте товарооборота двух стран
Мир
В Италии экоактивисты сорвали концерт в столичной консерватории
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Смоленской области
Общество
Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу
Сюжет:

Немецкий депутат указал на расчетливость ЕС в помощи Украине

Депутат Кизеветтер: Европа помогает Украине из-за запасов лития на Донбассе
0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощь Европейского союза (ЕС) Украине связана с желанием заполучить литиевые месторождения, находящиеся в Донбассе. Об этом 21 декабря сообщил депутат Бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью каналу Tagesschau.

Как уточнил чиновник, европейским странам в рамках их нынешней энергетической политики необходимо иметь свои месторождения лития, а самые крупные из них расположены именно в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Возможный компромисс [по украинскому конфликту. — Ред.] будет означать отказ от этого региона [Донбасса. — Ред.]. И это бы означало победу [президента РФ Владимира. — Ред.] Путина», — указал он.

Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине
И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

Ранее в этот день глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС предоставил Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год, размер его составил €1,5 млрд. Кроме того, глава ЕК добавила, что альянс стоит на стороне своего соседа, друга и будущего страны–члена.

11 декабря сообщалось, что ЕС предложила странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключаются в расширении военной помощи стране. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023