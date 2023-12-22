Помощь Европейского союза (ЕС) Украине связана с желанием заполучить литиевые месторождения, находящиеся в Донбассе. Об этом 21 декабря сообщил депутат Бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью каналу Tagesschau.

Как уточнил чиновник, европейским странам в рамках их нынешней энергетической политики необходимо иметь свои месторождения лития, а самые крупные из них расположены именно в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Возможный компромисс [по украинскому конфликту. — Ред.] будет означать отказ от этого региона [Донбасса. — Ред.]. И это бы означало победу [президента РФ Владимира. — Ред.] Путина», — указал он.

Ранее в этот день глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС предоставил Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год, размер его составил €1,5 млрд. Кроме того, глава ЕК добавила, что альянс стоит на стороне своего соседа, друга и будущего страны–члена.

11 декабря сообщалось, что ЕС предложила странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключаются в расширении военной помощи стране. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.