Вооруженные силы России за сутки отбили 17 атак ВСУ на донецком направлении
Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки отразили 17 атак украинской армии на донецком направлении, общие потери противника составили до 210 военнослужащих. Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сводке военного ведомства.
В Минобороны отметили, что суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 210 бойцов, также были уничтожены три пикапа.
Помимо этого, российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS-90 британского производства, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.
Накануне, 20 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, почему боевые расчеты российских крупнокалиберных орудий стали для боевиков киевского режима проблемой, которая не имеет решения.
Российские минометчики работают в Донецкой Народной Республике (ДНР) с высокой точностью, они накрывают залпами технику ВСУ и прокладывают дорогу штурмовикам, разрушая опорные пункты противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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