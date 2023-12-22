Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки отразили 17 атак украинской армии на донецком направлении, общие потери противника составили до 210 военнослужащих. Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сводке военного ведомства.

В Минобороны отметили, что суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 210 бойцов, также были уничтожены три пикапа.

Помимо этого, российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS-90 британского производства, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Накануне, 20 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, почему боевые расчеты российских крупнокалиберных орудий стали для боевиков киевского режима проблемой, которая не имеет решения.

Российские минометчики работают в Донецкой Народной Республике (ДНР) с высокой точностью, они накрывают залпами технику ВСУ и прокладывают дорогу штурмовикам, разрушая опорные пункты противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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