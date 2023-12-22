Шеф-повар рассказал о блюдах для разнообразия новогоднего стола

Шеф-повар ресторана Tilda Александр Русаков 21 декабря рассказал, что разнообразить привычный новогодний стол можно блюдами различных кухонь мира.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что вместо мяса в оливье можно положить камчатского краба и свежий огурец, а сельдь под шубой заменить на угорь унаги или просто копченый угорь.

Также Русаков порекомендовал разнообразить стол небольшими закусками. Например, мини-сморребродами и брускеттами с муссом из куриной печени. Шеф-повар поделился, что разнообразить привычные бутерброды с икрой можно, сделав их на бриоши с лимонным кремом.

Ранее, 21 декабря, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой.