Al Jazeera сообщил о гибели ребенка и двух взрослых после удара ЦАХАЛ по Газе

Минимум три человека, включая ребенка, скончались в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом 22 декабря сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, который ссылается на полученные и верифицированные им видео, все три тела были перевезены в кувейтскую больницу Рафаха.

Кроме того, отмечается, что в результате удара ЦАХАЛ пострадали еще несколько человек.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что власти Израиля объявили об эвакуации граждан на юге палестинского анклава. Уточнялось, на обозначенной территории расположены 32 убежища, в которых укрывается более 141 тыс. граждан.

До этого, 19 декабря, сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения. За день до этого организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.